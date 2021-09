Persconferentie: coronatoegangsbewijs vervangt anderhalvemetermaatregel

Demissionair premier Rutte heeft dinsdag tijdens een nieuwe coronapersconferentie aangekondigd dat de verplichting om anderhalve meter afstand te houden per 25 september vervalt. Vanaf die dag is het laten zien van een coronatoegangsbewijs verplicht in onder meer de horeca, theaters, bioscopen en bij evenementen.

“We zijn er bijna aan gewend geraakt, maar toch ook niet”, zei demissionair premier Rutte aan het begin van de persconferentie over de anderhalvemetermaatregel. “Hoe moeilijk was het, op al die momenten, dat iemand om je heen of jijzelf een arm om de schouder nodig had. […] Juist in die tijd dat veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. […] Daarom ben ik blij dat we per zaterdag 25 september de verplichting van de anderhalve meter afstand kunnen afschaffen.”

Coronatoegangsbewijs

Rutte benadrukt dat 25 september ‘niet de dag is dat alles weer was zoals voor corona’. “Daarvoor is de groep die niet beschermd is, meestal omdat ze niet gevaccineerd zijn, nog te groot.” Op veel plekken wordt daarom het laten zien van een coronatoegangsbewijs verplicht. Zo’n toegangsbewijs krijgen mensen die gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona of minder dan 24 uur geleden getest zijn.

Een coronatoegangsbewijs is straks verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in alle horeca behalve afhaalrestaurants, bij evenementen zoals festivals en sportwedstrijden en bij bioscopen en theaters. Het bewijs is zowel binnen als buiten verplicht en geldt voor evenementen met en zonder vaste zitplaats.

Sluitingstijden

In de horeca blijft de sluitingstijd van 0.00 uur gelden. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd, evenals voor evenementen binnen waar bezoekers een vaste zitplaats hebben. Wel is de horeca op evenementen na 0.00 uur dicht.

Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen doorgaan met maximaal 75 procent van de bezoekerscapaciteit. Voor binnenevenementen geldt een sluitingstijd van 0.00 uur.

Naast de anderhalvemetermaatregel, vervalt ook de mondkapjesplicht op stations en perrons. Voorlopig moeten nog wel mondkapjes gedragen worden in het ov, in taxi’s en op luchthavens na de security.

Onderwijs

Ook studenten in het hoger onderwijs, het mbo en leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven straks geen mondkapje meer te dragen. Wel is het advies om regelmatig een zelftest te doen. In het hoger onderwijs vervalt ook de maximale groepsgrootte van 75, wat inhoudt dat grote hoorcolleges straks weer gegeven kunnen worden.

Op basisscholen hoeven klassen vanaf 25 september niet meer geheel in quarantaine als een kind positief is getest. Alleen kinderen die positief zijn getest en kinderen die klachten hebben, moeten thuisblijven.

Steun

Demissionair premier Rutte zei ook opnieuw te kijken naar de steun voor nachthoreca en ongeplaceerde evenementen, bijvoorbeeld omdat ze minder mensen mogen ontvangen dan ze normaal kwijt kunnen. Ook wordt gedacht aan een tegemoetkoming voor tickets die vanwege de 75 procent capaciteit niet verkocht kunnen worden.

“Deze maatregel is tijdelijk”, zei Rutte tot slot over het coronatoegangsbewijs. “Hopelijk zeer tijdelijk, maar we hebben geleerd dat we bij maatregelen een slag om de arm moeten houden.” Op 1 november kijkt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw naar de maatregelen. Daarna volgt waarschijnlijk weer een persconferentie.

Op de website van de Rijksoverheid staan alle maatregelen op een rij. Ook is er een samenvatting van de nieuwe regels gepubliceerd.