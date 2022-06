Personeelstekort leidt zaterdag opnieuw tot minder treinen rond Utrecht Centraal

Door een tekort aan personeel rijden er zaterdag 18 juni opnieuw minder treinen op een aantal trajecten rond Utrecht Centraal.

Reizigers op het traject Rotterdam Centraal – Utrecht Centraal en het traject Den Haag Centraal – Utrecht Centraal moeten rekening houden met uitval van intercity’s door een tekort aan personeel. Tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal is de dienstregeling ook aangepast, maar dan vanwege werkzaamheden. De NS raadt reizigers aan om hun reis te plannen in de reisplanner.

De NS kampt – net als bedrijven in veel andere sectoren – met personeelstekorten en heeft momenteel 1.100 vacatures, verspreid over alle bedrijfsonderdelen. Het gaat dan om functies zoals monteur, veiligheid & servicemedewerker, IT’er, maar er is ook dringend behoefte aan machinisten en conducteurs. Dit jaar zijn 220 mensen begonnen aan de opleiding tot machinisten of hoofdconducteur, maar de NS heeft meer dan 500 opleidingsplekken beschikbaar.

Komend weekend moeten niet alleen treinreizigers rekening houden met vertraging. Vakbond FNV heeft buschauffeurs van U-OV opgeroepen om zaterdag het werk neer te leggen, waardoor op meerdere lijnen in Utrecht ook bussen uit zullen vallen.