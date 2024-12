Personeelstekort onderwijs in Utrecht gedaald; kansenongelijkheid neemt toe

Het tekort aan leraren in basis- en voortgezet onderwijs in de stad is gedaald. Dat schrijft het College van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de raad. Tegelijkertijd uit de gemeente haar zorgen over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs.

Het personeelstekort in het basisonderwijs is gedaald naar 9,3 procent in Utrecht. Toch ligt dit nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 8,1 procent. In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) doet de gemeente het beter dan gemiddeld; het tekort is daar 3,3 procent, terwijl het landelijke gemiddelde daar 5,5 procent is.

De tekorten in Utrecht bewegen zich volgens de gemeente richting het landelijk gemiddelde en dat is ‘goed nieuws’. “Maar dat neemt niet weg dat onder dat gemiddelde een verscherping van de kansenongelijkheid schuilgaat.”

Grootste tekort in Overvecht

Net zoals voorgaande jaren doen de grootste tekorten zich voor bij scholen in Overvecht (19,1%) en in Leidsche Rijn (12,7%). “Het maakt uit waar de school staat en hoeveel leerlingen met een lage sociaaleconomische status er op school zijn. Daarmee komt de kansengelijkheid onder druk te staan.”

Volgens de gemeente is er een duidelijk verband gevonden met de gemiddelde achterstandsscore: hoe groter de complexiteit van de leerlingenpopulatie van een vestiging, hoe hoger het tekort aan leraren op een vestiging.

Hoewel Utrecht in 2025 gaat inzetten op het oplossen van de problemen in het onderwijs door onder meer in te zetten op het werven van meer leraren, biedt dat geen garantie. “De prognoses voor de onderwijsarbeidsmarkt zijn niet gunstig”, schrijft het college. Na 2027 wordt een scherpe stijging van de personeelstekorten in het voortgezet onderwijs verwacht.