Persoon (27) overleden na ‘incident’ aan Jan Wolkerssingel in Utrecht; Eén verdachte aangehouden

Een 27-jarige persoon is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een ‘incident’ in Utrecht. Het voorval gebeurde aan de Jan Wolkerssingel in Leidsche Rijn.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Wel is bekend dat de politie afgelopen nacht rond 00.10 uur moest uitrukken voor een steekincident in dezelfde straat. Omdat het incident plaatsvond in een studio op de eerste verdieping, was ook de brandweer ter plaatse om het slachtoffer uit de woning te helpen.

Het 27-jarige slachtoffer is nog naar het ziekenhuis vervoerd, maar later overleden. De politie heeft een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de recherche geen uitspraken, want de dader en het slachtoffer waren bekenden van elkaar.

Getuigen worden gevraagd zich te melden.