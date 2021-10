Persoon aangehouden voor plegen van vernielingen aan Utrechtse Domkerk

De politie heeft afgelopen nacht een persoon aangehouden omdat die stenen tegen de Domkerk gooide.



Een stuk van het glas in lood is aan diggelen door de stenen. Ook laat de politie weten dat er schade aan de deur van de Domkerk is gemaakt.

De beheerders van de Domkerk hebben volgens de politie aangifte gedaan tegen de stenengooier.

Al jaren wordt gewerkt aan de restauratie van de Domkerk. In december vorig jaar werd de eerste fase afgerond.