Persoon aangereden door tram bij halte Padualaan op Utrecht Science Park

Bij de halte Padualaan op het Utrecht Science Park is donderdagochtend een persoon aangereden door een tram op de Uithoflijn. Dat meldt vervoersbedrijf U-OV via Twitter.

Het is onbekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en hoe het met het slachtoffer gaat.

Het tramverkeer op de Uithoflijn was in eerste instantie stilgelegd, maar is ongeveer drie kwartier na het ongeluk weer opgestart. Volgens U-OV moeten reizigers nog wel rekening houden met vertragingen.

Tram 22 heeft een aanrijding met een persoon bij halte Padualaan richting P+R Science Park. Trams rijden nog maar niet verder dan deze halte. Plan je reis: https://t.co/NXsuUX8fQB — U-OV (@UOV_info) October 14, 2021