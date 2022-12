Persoon in gestolen ambulance veroorzaakt meerdere aanrijdingen in centrum van Utrecht

In het centrum van Utrecht zijn woensdagavond aanrijdingen veroorzaakt door een persoon in een ambulance. De ambulance bleek gestolen en de persoon is aangehouden.

De politie kreeg een melding van iemand die zag dat een ambulance in het centrum meerdere aanrijdingen veroorzaakte. De aangereden voertuigen liepen veel schade op, maar er vielen geen gewonden.

Ondertussen kreeg de politie ook bericht van RAVU, de ambulancedienst, dat van hen een ambulance was gestolen. De politie kon de ambulance vervolgens lokaliseren en de verdachte aanhouden. De ambulance is zo beschadigd dat die niet meer gebruikt kon worden. De schade aan de voertuigen is ter plekke geregistreerd.