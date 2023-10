Persoon met brandwonden naar ziekenhuis bij brand in parkeergarage aan Catharijnesingel in Utrecht

Bij een brand in de parkeergarage nabij de Catharijnesingel in Utrecht is vrijdagochtend iemand gewond geraakt. De persoon liep brandwonden op toen er brand ontstond bij werkzaamheden in de parkeergarage.

De brand is kort voor 9.00 uur ontstaan in de meterkast van de parkeergarage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de brand is ontstaan bij werkzaamheden in de parkeergarage, maar dat de precieze oorzaak nog wordt onderzocht.

Ongeveer 25 mensen hebben panden rondom de brand moeten verlaten. In het pand van de NVWA is de stroom uitgevallen. De VRU adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden. Vervoersbedrijf U-OV meldt dat lijn 2 vanwege de brand tijdelijk niet stopt bij de haltes Hoogh Boulandt, Nicolaas Beetsstraat en Hoog Catharijne.