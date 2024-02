Persoon met meerdere steekwonden loopt naar binnen bij Stayokay aan de Neude in Utrecht

Een persoon met meerdere steekwonden is zondagochtend rond 07.45 uur bij de Stayokay aan de Neude in Utrecht naar binnen gelopen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de persoon gewond is geraakt is niet bekend. Een ooggetuige zei dat er in het Stayokay een plas bloed te zien was. Ook waren meerdere agenten uitgerukt en was de ingang van het hostel afgezet met een lint.

Momenteel doet de politie onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen van mensen die iets hebben gezien.