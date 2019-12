Persoon met vijftig gestolen pakken koffie gearresteerd in Leidsche Rijn

De politie heeft in Leidsche Rijn een persoon gearresteerd die even daarvoor vijftig pakken koffie had gestolen bij een supermarkt aan het Ella Fitzgeraldplein. De verdachte reed daarnaast ook nog eens onder invloed.

Agenten zagen een auto rijden met achter het stuur een ‘bekende’ van de politie. Ze besloten de persoon aan de kant te zetten. Bij het doorzoeken van het voertuig vonden de agenten maar liefst vijftig pakken koffie.

“Dat was geen zuivere koffie”, schrijft de politie op Twitter. De pakken bleken even daarvoor te zijn gestolen bij een supermarkt aan het Ella Fitzgeraldplein in Terwijde. De verdachte, die ook nog eens onder invloed was, is aangehouden.