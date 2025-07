Persoon overleden door steekincident op Kanaalstraat in Utrecht

Een persoon is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident op de Kanaalstraat in Utrecht. De politie heeft even later een 43-jarige verdachte aangehouden.

Rond 20.15 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen over het steekincident. Toen de eerste agenten arriveerden, was het slachtoffer nog in leven. Verschillende hulpdiensten hebben medische zorg verleend, maar dat mocht niet meer baten.

Op de locatie van het incident werd al snel een 43-jarige verdachte aangehouden. Wat zich voorafgaand aan het voorval heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek naar onder meer de toedracht.