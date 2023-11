Persoon zwaargewond bij ongeval met graafmachine op Marnixlaan in Utrecht Foto: Regio Nieuws Utrecht

Een persoon is maandag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de kruising van de Marnixlaan en Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Het slachtoffer is daarbij onder de aanhanger van een graafmachine terechtgekomen.