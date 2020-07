Peter den Oudsten officieel beëdigd als waarnemend burgemeester van Utrecht

Peter den Oudsten is officieel beëdigd als waarnemend burgemeester van Utrecht. De commissaris van de Koning Hans Oosters heeft woensdag de verklaring en belofte afgenomen.

Den Oudsten was tot oktober 2019 burgemeester van Groningen. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring. Na een loopbaan in het bedrijfsleven was hij van 1997 tot 2001 wethouder in Leeuwarden.

Daarna was hij van 2001 tot 2005 burgemeester van Meppel en van 2005 tot 2015 burgemeester van Enschede. Zowel in Groningen als in Enschede was Den Oudsten voorzitter van de Veiligheidsregio.

Profielschets

Hij zal aanblijven totdat er een nieuwe burgemeester is benoemd. De Utrechtse gemeenteraad is momenteel bezig met een profielschets. Deze wordt op 16 juli vastgesteld. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester duurt meestal zo’n zes maanden.

Burgemeester Jan van Zanen nam dinsdagmiddag tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering in de Grote Zaal van TivoliVredenburg afscheid van Utrecht. Hij noemde het een bijzonder moment. Vanaf donderdag begint hij zijn loopbaan als burgemeester van Den Haag.