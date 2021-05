Peter is weer uit de schulden: ‘Ik raad iedereen aan om die stap te zetten’

Het is voor veel mensen een moeilijke stap, maar als je die eenmaal zet dan wordt het alleen maar beter. Aan het woord is Peter. Hij is sinds oktober uit de schulden nadat hij drie jaar eerder aanklopte bij het Buurtteam. Hij had al jaren geldproblemen, voor Peter was het tijd om er iets aan te doen. “En dat raad ik iedereen aan die in hetzelfde schuitje zit.”

Peter is een ‘echte Zuilenees’, geboren in wat we tegenwoordig kennen als de Utrechtse buurt Zuilen maar toen was dit nog een zelfstandige gemeente. Hij is er niet zijn hele leven blijven wonen. Tegenwoordig woont hij in Veldhuizen, maar hiervoor in Stichtse Vecht. “Ik woonde daar met mijn vrouw en kinderen, maar we besloten te scheiden. Toen begon ook de opbouw van mijn schulden. De scheiding viel ook nog gelijk met de economische crisis. Hierdoor lukte het mij minder goed om rond te komen.”

Peter probeerde in de gemeente Stichtse Vecht hulp te zoeken, maar het contact met de instanties liep daar niet lekker. Zo lukte het hem niet om aan zijn schulden te werken. Hij kreeg te maken met een verhuisverplichting en kwam in de Utrechtse buurt Veldhuizen te wonen. “En toen kreeg ik 4,5 jaar geleden een hartinfarct. Zoiets zorgt er toch voor dat je wat beter gaat nadenken over het leven. Ik heb kinderen en bedacht toen ook dat ik hun niet wilde opzadelen met mijn schulden.” Hij klopte aan bij het Buurtteam. Dat was voor hem een grote stap omdat hij daarvoor vervelende ervaringen had met instanties. “Maar bij het Buurtteam kwam ik in contact met een vrijwilliger en we hadden meteen een klik. Dat zorgde ervoor dat ik het vertrouwen terugwon.” Buurtteams Utrecht is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag, zoals mensen die vragen hebben over inkomen of geldzorgen.

Post openmaken

Bij Peter moest eerst inzichtelijk gemaakt worden wat zijn situatie was. Hij vertelt: “We moesten echt alle schoenendozen en vuilniszakken met post gaan openmaken om alles op een rijtje te zetten.” Uiteindelijk belandde hij in een zogenoemd minnelijk traject schuldhulpverlening. Daarbij regelt de gemeente de schulden met de schuldeisers via bemiddeling. “Ik kreeg elke week wat leefgeld, ondertussen kon ik werken aan het afbetalen van mijn schulden.” Dat traject heeft drie jaar geduurd. “Aan het einde krijg je steeds meer verantwoordelijkheden. Ook ben ik goed geholpen door budgetbegeleiding. Daarbij krijg je ondersteuning in het omgaan met je inkomen en je uitgaves. Stap voor stap werk je weer toe naar volledige zelfstandigheid en een schuldenvrij leven.”

Dat moment kwam voor Peter afgelopen oktober. “Dat was een heel grote opluchting. Er valt een heleboel stress van je af. Toen ik schulden had was ik altijd bang dat er weer een deurwaarder voor de deur stond, ook was ik altijd zenuwachtig als er post kwam. Nu ik schuldenvrij ben is dat allemaal weg.” Toen Peter klaar was met het hele traject heeft hij bij de gemeente aangegeven graag wat terug te willen doen. Nu helpt hij juist anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Met zijn eigen ervaring kan hij hun helpen.

Het hele traject heeft meerdere jaren geduurd. De gemeente Utrecht heeft dit jaar een versnelde procedure bedacht. Met de zogeheten coronasanering kan de duur van het traject verkort worden van drie naar twee jaar. De gemeente Utrecht scheldt het laatste jaar kwijt voor inwoners. Schuldeisers krijgen wél de normale periode van drie jaar uitbetaald. Dit sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer en de bredere roep om kortere schuldentrajecten. Ook wil de gemeente via de nieuwe manier van werken sneller starten met de aanpak van schulden. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 11 maanden om een schuldregeling te starten. Met coronasanering werkt de gemeente ernaar toe om binnen 2 maanden een afkoopvoorstel bij alle schuldeisers te doen.

Peter is niet de echte naam van de geïnterviewde. Zijn echte naam is bekend bij de redactie. Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. De verhalenreeks sluit aan bij de talkshow Er is genoeg dat elke zondag te zien is bij RTV Utrecht. Heb je zelf vragen over inkomen of schulden? Kijk eens op op utrecht.nl/hulpbijgeldzorgen voor meer informatie of voor een Buurtteam bij jou in de wijk.