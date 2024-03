Peter R. de Vries Foundation besteedt aandacht aan onopgeloste moord op Utrechtse Oma Bindi

Oma Bindi werd negentien jaar geleden vermoord in Utrecht, maar het misdrijf is nog altijd niet opgelost. De Peter R. de Vries Foundation besteedt daarom deze week aandacht aan de zaak, in de hoop meer informatie te krijgen over de cold case.

Op 9 juni 2005 werd het bebloede lichaam van Ger Bindi (93) gevonden. Zij lag dood in haar bed in haar eigen woning op de Gruttersdijk. Het leek er sterk op dat iemand haar huis had doorzocht. Er lagen namelijk spullen op de grond en ook stond er een ladekast open. Een kistje waar voorheen geld en sieraden in zaten, was bovendien leeg. “Het was direct duidelijk dat het om een misdrijf ging”, is te lezen in een bericht van de Peter R. de Vries Foundation.

De politie startte vervolgens een groot onderzoek. Eerst dacht men dat Oma Bindi door kogels om het leven was gekomen, maar uiteindelijk bleken meerdere steekwonden haar fataal te zijn geworden. Het precieze wapen is tot op de dag van vandaag niet bekend. “Deze constatering had dan ook grote invloed op de mogelijke scenario’s van dit misdrijf met betrekking tot de dader, het motief en het moordwapen.”

DNA

Er zijn DNA-sporen op het plaats delict gevonden. Een van die sporen bleek in 2010 afkomstig te zijn van een rechercheur van de politie. Deze rechercheur was destijds betrokken bij het onderzoek. De politie ging er lange tijd vanuit dat dit spoor van de dader was.

Ook zijn de dochter van Ger Bindi en haar man enige tijd als verdachten aangemerkt. Later kwam de politie hier echter weer op terug. Tot slot werd een andere inwoner van de stad opgepakt, maar deze persoon is ook weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Tot op heden is de dader dus nog niet gepakt.

Lieve oma

Met haar man runde Ger Bindi de Italiaanse ijssalon Milaan op de Amsterdamsestraatweg. “De familie van Oma Bindi mist haar nog elke dag ontzettend veel. Kleindochter Sandra en dochter Gijsberta weten al negentien jaar lang niet wie hun lieve Oma Bindi heeft vermoord. Sinds die 9 juni 2005 is geen dag meer hetzelfde geweest. Zij willen antwoord en doen daarom een oproep aan eenieder die wat weet: “’Ook als je twijfelt, spreek je toch uit.’”

In de komende DUIC Krant is een interview te lezen met de dochter en kleindochter van Oma Bindi. Mensen met tips over de zaak kunnen terecht op de website van de Peter R. de Vries Foundation.