Petitie en vragen na dreigende uitzetting dakloze Utrechter George

De dakloze George (65) wordt op 17 februari op het vliegtuig naar Suriname gezet. Hij heeft geen verblijfsvergunning, maar leeft al 20 jaar in Utrecht. Er worden vragen gesteld over het lot van George in de Utrechtse gemeenteraad en er is een petitie gestart om hem hier te houden.

George werd in 1954 geboren in Suriname, maar woont en werkt al 20 jaar in Utrecht. Omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, wordt hij echter uitgezet naar Suriname. Hij zegt zich daar niet thuis te voelen en geen netwerk te hebben.

Trudy Leerink startte een petitie om George in Utrecht te houden. “Ik las het bericht en toen dacht ik dit kan niet. Het is zo dichtbij en een Utrechter, dus er schoot door m’n hoofd: ik ga er iets aan doen.” De petitie is inmiddels op donderdagochtend zo’n duizend keer getekend.

Vragen

In de Utrechtse politiek zijn er ook vragen ontstaan na de dreigende uitzetting. SP-raadslid Ruurt Wiegant stelt donderdagmiddag mondelinge vragen over de situatie. “Van ‘terugkeer’ kan in deze, naar mening van de SP, niet gesproken worden: George heeft in Suriname geen netwerk, geen contacten, geen huisvesting, niets”, aldus Wiegant.

“De hardvochtigheid en onmenselijkheid van dit besluit druist in tegen alle kernwaarden van de Socialistische Partij. De SP vindt dat George gewoon een Utrechter is en gewoon in Utrecht mag blijven, en voelt zich daarin gesteund door vele andere Utrechters.” De wethouder zal op donderdagmiddag antwoord geven op vragen van de SP.