Petitie tegen parkeerbeleid gemeente Utrecht bijna 9.000 keer ondertekend

Een groep inwoners, forenzen en bezoekers van Utrecht is een petitie gestart om het volledig betaald parkeren in de stad tegen te houden. Sinds 3 december staat deze petitie online en bijna 9.000 mensen hebben inmiddels hun digitale handtekening gezet.

In het coalitieakkoord van het college was al te lezen dat de gemeente van plan is om in heel Utrecht betaald parkeren in te voeren. Dit heeft twee redenen: De openbare ruimte in de stad is schaars en geparkeerde auto’s nemen relatief veel ruimte in. Daarnaast heeft de gemeente naar eigen zeggen de ambitie om de groeiende stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. “Invoering van betaald parkeren draagt bij aan het ontmoedigen van het autogebruik.”

De initiatiefnemers van de petitie zeggen dat in de meeste wijken buiten de binnenstad geen parkeerproblemen zijn en zij zijn dan ook van mening dat de maatregel wordt genomen om geld op te halen. Daarnaast meent de groep dat er geen concrete plannen liggen voor alternatieve vormen van vervoer, en dat de parkeerhubs aan de rand van de binnenstad moeten liggen, niet aan de rand van de gemeente.

Doel

Met de petitie willen de initiatiefnemers onder meer dat de gemeente in gesprek gaat met de inwoners, bezoekers en forenzen ‘om tot de juiste en gedragen oplossing te komen voor een leefbaar en bereikbare binnenstad’.

Tot slot constateren zij dat de gemeente ‘keer op keer beloftes niet nakomt en belastinggeld verspilt’. Als voorbeeld noemen zij ‘de tramlijn, klimaat- en woningprojecten, dwangsom blunders en restauratie van de Domtoren’. Door middel van de petitie willen zij dan ook dat de gemeenteraad en niet de inwoners, forenzen en bezoekers opdraait voor ‘het wanbeleid van de afgelopen periode’.