Petitie voor vegetarisch eten in de zorg; in Utrechtse ziekenhuizen is die keuze al standaard

Overal in de zorg moeten patiënten recht hebben op een vegetarische maaltijd. Een petitie met die strekking, die duizenden keren is ondertekend, is deze week overhandigd aan de Tweede Kamer door de Vegetariërsbond. Een ronde langs de ziekenhuizen in Utrecht leert dat hier alle patiënten al overal vegetarisch kunnen eten.

Directeur van de bond, Floris de Graad, lichtte de petitie voorafgaand aan de overhandiging toe. “Wanneer je een strafbaar feit hebt begaan en opgepakt wordt, heb je wel recht op een vegetarische maaltijd (in een cellencomplex of gevangenis, red.), maar wanneer je je been breekt en in het ziekenhuis belandt niet. Dat is toch heel raar?”

Als het aan de Vegetariërsbond ligt, wordt het wettelijk vastgelegd dat patiënten in de zorg recht hebben op een vegetarische maaltijd, net zoals dat nu ook al geregeld is voor gedetineerden. Ook ziet de bond graag dat er op verzoek veganistische maaltijden verstrekt kunnen worden.

Utrechtse ziekenhuizen

Utrecht kent drie grote ziekenhuizen, het UMC Utrecht samen met het WKZ, het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. Alle drie de ziekenhuizen laten weten dat ze standaard vegetarische maaltijden aanbieden aan patiënten.

Het St. Antonius Ziekenhuis laat weten: “We hebben onlangs ons menu vernieuwd. In plaats van drie grote maaltijden, krijgen patiënten zes keer per dag verschillende kleine gerechten. De gerechten en dranken helpen bij sneller herstellen en zijn eiwit- en energierijk. Patiënten kunnen zelf kiezen waar zij trek in hebben, waardoor er minder voedsel wordt verspild. Ook kopen we de producten deels lokaal in. Bij onze warme maaltijden kunnen patiënten altijd kiezen uit vier verschillende gerechten, waarvan er twee vegetarisch zijn. Ook bij andere eetmomenten zijn er vegetarische opties.”

Het Diakonessenhuis laat weten: “Patiënten kiezen iedere dag een maaltijd uit vier of vijf opties en daarin zit altijd minimaal één vegetarische keuze.”

Bij het UMC is er ook altijd een vegetarische optie: “Het ontbijt en de lunch worden via een broodbuffetwagen aangeboden, waar patiënten uit diverse producten kunnen kiezen. Hier is ook vegetarisch aanbod, zoals kaas, eieren, humus en dergelijken. Dagelijks is er vegetarische soep. Voor avondmenu wordt elke dag de keuze geboden uit twee warme maaltijden, waarvan altijd één een vegetarisch aanbod is. Patiënten kunnen ook losse elementen uit het menu kiezen.”