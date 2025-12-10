PFAS in grond nabij brandweerkazerne Voordorp wordt begin 2026 schoongemaakt

De PFAS in de grond achter de brandweerkazerne in Voordorp, die ruim anderhalf jaar geleden werd aangetroffen, wordt begin 2026 schoongemaakt. De PFAS zit in de bodem van de sloot en in de grond vlakbij de sloot, achter de kazerne aan de Sartreweg. Tot die tijd raadt de gemeente omwonenden sterk aan om geen water uit de sloot te gebruiken of in de sloot te zwemmen of te spelen.

De gemeente vermoedt dat de PFAS in de grond is gekomen door het blusschuim van de brandweer. “Bijvoorbeeld door blusoefeningen of het schoonspoelen van blusmiddelen”, licht de gemeente verder toe. “Maar dit doet de brandweer nu niet meer.”

Schoonmaakplan

In januari en februari 2026 wordt de grond schoon en PFAS-vrij gemaakt. Dit wordt gedaan door de grond waarin de PFAS is aangetroffen uit de bodem van de sloot en op het terrein van de brandweer weg te halen en op te vullen met schone grond.

Tekst loopt door onder afbeelding

De schoonmaakwerkzaamheden duren ongeveer één maand en starten half januari 2026. In deze periode zijn er graafmachines aan het werk op het terrein van de brandweer. Daarnaast zullen er vrachtwagens rondrijden die de vervuilde grond afvoeren en de schone grond aanvoeren.

Bomen kappen

Om deze schoonmaak te kunnen bewerkstelligen, laat de gemeente weten hiervoor enkele bomen te moeten kappen. Het gaat hierbij om de bomen die op het terrein van de brandweer langs de sloot staan. De gemeente vraagt hiervoor een speciale kapvergunning aan. “Voor elke boom die we weghalen, planten we een nieuwe boom terug”, aldus de gemeente. Deze nieuwe bomen worden geplant wanneer de PFAS is verdwenen.

Voordat de bomen worden gekapt, is er een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek kon achterhaald worden welke beschermde plant- en diersoorten bij de sloot leven. Hieruit bleek dat er geen bedreigde plant- en diersoorten in de sloot zijn aangetroffen.

Onderzoek na afloop

Nadat de schoonmaakwerkzaamheden zijn afgerond, worden er ter controle een half jaar na afloop PFAS-monsters genomen in de omgeving. Als deze controle is afgerond, maakt de gemeente bekend of het advies om het water uit de sloot niet meer te gebruiken overbodig is geworden.