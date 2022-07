Ping Pong Club in Utrecht tijdelijk gesloten vanwege schade door brand

Bij de Ping Pong Club aan de Concordiastraat in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De schade is volgens de ondernemers ‘dermate groot’ dat de deuren tijdelijk gesloten blijven.

De brand werd rond 03.55 uur ontdekt. Volgens Veiligheidsregio Utrecht had de brandweer het vuur in de voormalige loods langs het spoor snel onder controle. Desalniettemin is er veel schade veroorzaakt.

“Wij gaan de schade opnemen en kijken wat er nodig is voor snel herstel. Mocht je gereserveerd hebben dan moeten we je helaas teleurstellen. Wij vinden het minstens zo vervelend”, schrijven de ondernemers van de Ping Pong Club op sociale media.

Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niks bekend.