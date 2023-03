Plaatsing van veelbesproken kunstwerk Intellectual Heritage aan Bibliotheek Neude eindelijk begonnen

De installatie van het veelbesproken kunstwerk Intellectual Heritage van Maarten Baas is maandag begonnen. De plaatsing van het kunstwerk aan de gevel van Bibliotheek Neude werd meerdere keren uitgesteld, maar de installatie moet in de komende dagen dan toch echt geplaatst worden.

Het 8 meter hoge en 12 meter brede kunstwerk is maandag aangekomen en ligt momenteel op de Neude te wachten tot de plaatsing aan de gevel begint. Het bevestigen neemt naar verwachting drie dagen in beslag, waarna het licht nog wordt ingesteld. Vanaf dan is het kunstwerk, met zijn Las Vegas-achtige stijl, neonlicht en kleurrijke, drukke vormen in volle glorie te zien.

Het kunstwerk is gemaakt door Maarten Baas, die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke autonome Nederlandse ‘auteur-ontwerpers’ van deze eeuw. Baas wil met Intellectual Heritage het contrast laten zien. Het kunstwerk verbindt de drukte van de stad en het plein met horeca, festivals en vrolijkheid met de rust en het ingetogene dat een bibliotheek uitstraalt.

De plaatsing van het kunstwerk heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het kunstwerk had in de tweede helft van 2020 al aan de gevel moeten hangen, maar het project kreeg met een hoop vertraging te maken. Onder meer door corona, maar het kunstwerk zorgde zelf ook voor een hoop discussie. Sommigen vinden het prachtig, terwijl anderen zich afvragen of het wel past bij een monumentaal gebouw. De plannen werden wel doorgezet en na aanpassing van het lichtplan, kwam er ook groen licht van de gemeenteraad.