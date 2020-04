Plan Burezina en Asfaltbreuk Overvecht winnen prijsvraag van gemeente Utrecht

Plan Burezina en Asfaltbreuk Overvecht hebben de prijsvraag ’30 km, goed idee’ van de gemeente Utrecht gewonnen. Wethouder Lot van Hooijdonk maakte de winnaars tijdens een digitale bijeenkomst bekend.

De prijsvraag ’30 km, goed idee’ werd in november vorig jaar in het leven geroepen om bewoners te laten meedenken over manieren om de snelheid op wegen in Overvecht te verlagen zonder dat de wegen daarvoor helemaal op de schop moeten. Er is een winnend idee van bewoners en een winnend idee van bedrijven.

Plan Burezina is het winnende idee van de bewoners. Het plan is gemaakt door buurtbewonersoverleg Burezina. Volgens de jury onderscheiden ze zich met een breed plan met maatregelen voor wegen en kruisingen. “Ze hebben goed nagedacht over de veiligheid van verschillende weggebruikers. Verkeersdeelnemers kunnen zich vrij eenvoudig aanpassen en zo goed voorbereid zijn op het verkeer.” De jury verwacht daarnaast dat het plan goed betaalbaar is en makkelijk toe te passen.

Groen

Asfaltbreuk Overvecht van BVA Verkeersadviezen/buro Hollema is het winnende idee van de bureaus. Hun plan is om kleine stukjes asfalt open te breken en daar groen voor in de plaats aan te leggen. De jury vindt dat idee goed passen bij het groene karakter van Overvecht.

De winnaar van het bewonersidee krijgt als prijs een activiteit voor de straat. Daarnaast gaat de gemeente het winnende idee uitvoeren. De winnaar van de bureaus krijgt een opdracht om het idee verder uit te werken. De resultaten moeten in de loop van 2021 zichtbaar worden in Overvecht.

De gemeente ontving ruim honderd ideeën na het uitschrijven van de prijsvraag. Een team van deskundigen heeft daaruit een selectie gemaakt, waar publiek op kon stemmen. De vijf beste ideeën van bewoners en drie ideeën van bedrijven zijn uiteindelijk in de laatste ronde door een jury beoordeeld.