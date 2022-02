Plan fietsroute Platolaan – Padualaan krijgt vorm; wel vertraging en kostenoverschrijding van 700.000 euro

Het ontwerp van de nieuwe fietsroute tussen Platolaan en de Padualaan op het Utrecht Science Park krijgt steeds meer vorm. Wel is er sprake van een fikse vertraging en lopen de kosten op van 1,3 miljoen euro naar 2 miljoen euro.

Dagelijks – al is dat door corona de laatste jaren wisselend geweest – fietsen er duizenden mensen van en naar het Utrecht Science Park. Ze rijden onder meer via de kruising Platolaan – Weg tot de Wetenschap. Dit kruispunt wordt als erg druk ervaren en daarom is de gemeente de afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met een nieuw plan.

Het huidige fietspad langs de noordkant van de Weg tot de Wetenschap wordt een stuk breder, de kruising met de Sorbonnelaan wordt heringericht, de verkeerssituatie op het laatste gedeelte van de Platolaan wordt gewijzigd en op de voormalige busbaan van de Padualaan komt ruimte voor een fietspad en een route v00r hulpdiensten. De bomen langs de Weg tot de Wetenschap moeten zo veel mogelijk behouden blijven.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Uiterlijk volgende maand hadden de werkzaamheden moeten beginnen, dat was het plan een jaar geleden. Ondertussen is duidelijk dat dit streven niet meer gehaald gaat worden. Door extra onderzoeken, boombeschermende maatregelen, aanpassingen aan de verkeersregelinstallaties en de aanleg van het kruispunt Padualaan zijn de kosten ook flink toegenomen.

De gemeente schrijft: “Het nieuwe ontwerp is geoptimaliseerd om het tekort te beperken, maar zonder te veel op de ruimtelijke kwaliteit in te leveren.” Er moet daarom 700.000 euro extra beschikbaar komen. In de loop van het jaar, na verdere gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen, moet het definitieve ontwerp klaarliggen.

