Plan om autoverkeer te weren bij Ledig Erf; daardoor rustiger op Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat

Doorgaand autoverkeer gaat mogelijk worden geweerd bij het Ledig Erf. Het gebied wordt daardoor veel aantrekkelijker voor fietsers, voetgangers en bewoners. Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten. Het centrum kan op die manier ook buiten de singels verder groeien via de Ooster- en Westerkade richting Rotsoord. De gemeente vraagt inwoners om mee te praten over zes varianten die het gebied autoluwer en aantrekkelijker moeten maken.

Er zijn zes varianten, maar eentje heeft de voorkeur van het college. Bij die variant is geen ruimte meer voor doorgaand autoverkeer vanaf de singel langs het Ledig Erf. Ook komt er een afslagverbod tussen de Albatrosstraat en de Baden-Powellweg. Hierdoor zou er 40 procent minder auto’s op de Vondellaan komen en 20 procent minder auto’s op de Albatrosstraat. Iedereen, behalve het doorgaande autoverkeer, zou hiervan profiteren. De gemeente hoort nu graag van de bewoners hoe zij denken over de verschillende varianten.

Het idee komt niet geheel uit de lucht vallen. Wethouder Lot van Hooijdonk maakt zich al jaren hard voor voetgangers en fietsers. “De ruimte in de stad is beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen. Zeker dit gebied, centraal in de stad, leent zich niet voor doorgaand autoverkeer. Dat zou zo veel mogelijk rond de stad moeten rijden, en niet dwars er doorheen. We merken dat het hier nog wel gebeurt, net zoals we dat bijvoorbeeld zien aan de andere kant van binnenstad bij de route Westplein – Adelaarstraat. Ook daar nemen we maatregelen om doorgaand verkeer te weren.”

Zuidpoort van Utrecht

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie bij de Zuidpoort van het centrum van Utrecht. Dit is het gebied rond Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat. Uit dit onderzoek zijn zes mogelijke opties gekomen. Het college ziet vooralsnog de meeste voordelen in de variant waarbij het doorgaande autoverkeer vanuit de singel wordt geweerd in combinatie met een afslagverbod tussen de Albatrosstraat en de Baden-Powellweg. Alle opties gaan besproken worden met omwonenden en gebruikers.

Door het doorgaande autoverkeer te weren op deze plekken ontstaat er volgens Van Hooijdonk een gebied waar het veel prettiger is voor voetgangers, fietsers, bewoners en ondernemers. “De auto is niet de belangrijkste partij, en het doorgaande autoverkeer al helemaal niet. Diegene die verblijft, woont of recreëert in het gebied moet voorop staan, niet de passanten in een auto.”

Prettige stad

Sinds de herontwikkeling van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016 is het gebied ten zuiden van de binnenstad steeds meer een uitloper van het centrum geworden. Het aantal fietsers is nu al hoger dan het aantal auto’s en zal de komende jaren verder stijgen, terwijl het aantal auto’s gelijk blijft of verder afneemt.

De Ooster- en Westerkade worden binnenkort ook aangepakt. Als de nieuwe plannen voor een autoluw gebied doorgaan, wordt dit een veel prettiger stuk stad, aldus de wethouder. “En dat zijn natuurlijk de keuzes waar we voor staan. Als het gebied autoluw wordt, zal de verblijfskwaliteit veel beter worden. De openbare ruimte zal mooier ingericht worden en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte.”

Overigens zal het autoverkeer niet verdwijnen uit het gebied. Bewoners kunnen nog wel bij hun huizen komen en het openbaar vervoer moet er gewoon kunnen rijden. Van Hooijdonk zegt: “We zoeken echter naar de juiste balans, die kan beter. Het wordt steeds drukker in de stad, het is belangrijk om te kijken hoe we de ruimte verdelen.”

Buslijn 12

Dat die balans juist nu beter kan worden, komt ook voort uit de ingebruikname van de Uithoflijn. De route langs het Ledig Erf werd intensief gebruikt door buslijn 12. Die honderden bussen per dag rijden niet meer nu de tram er is. Daarom zou nu het juiste moment zijn om het gebied opnieuw in te richten. Ondertussen neemt ook het fietsverkeer stevig toe en groeit de binnenstad verder richting Rotsoord.

De gemeente gaat de komende tijd gebruiken om de zes verschillende varianten, waarvan één voorkeursvariant, te bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden. Op zuidelijker gelegen wegen als de Diamantweg, ’t Goylaan en de A12 wordt het namelijk wel drukker door het plan. De gemeente meent dat daar maatregelen moeten worden getroffen om de toename te beperken, zoals het inrichten van de Diamantweg en Waalstraat als 30 km/u-straat.

Deze mobiliteitsplannen staan niet op zichzelf. Over de route Westplein – Adelaarstraat wordt ook nagedacht en al eerder werd een knip op de Catharijnesingel aangekondigd. Door deze knip moet het ook rustiger worden op de Amsterdamsestraatweg. Het is allemaal onderdeel van de visie van de gemeente om het doorgaande verkeer naar de buitenkant van de stad te leiden.

Meedenken

Utrechters kunnen tot 8 februari reageren op de zes varianten via denkmee.utrecht.nl. Vragen kunnen gesteld worden tijdens speciale digitale spreekuren. Via een wijkbericht zijn bewoners van onder meer Sterrenwijk, Tolsteeg en Rivierenwijk gevraagd om mee te praten. Verder nodigt de gemeente diverse betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties, instellingen en bewonersorganisaties uit voor een klankbordgroepgesprek over de verkeersstudie.