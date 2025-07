Plan om dieren uit ‘Tussen de Rails’ in Utrecht te verhuizen naar naastgelegen gebied

Door het gebied dat nabij Tussen de Rails in Utrecht ligt aantrekkelijk in te richten, hoopt de gemeente dat de konijnen, ringslangen en marterachtigen verhuizen. Het plan is namelijk om tussen de spoorlijnen 450 tijdelijke woningen te bouwen.

Twee jaar geleden sprak de gemeente de wens uit om tijdelijke woningen te bouwen in het gebied Tussen de Rails in Lunetten. Vorig jaar werd bekend dat deze huizen tot twee jaar later opgeleverd zouden worden, vanwege onder meer de aanwezigheid van konijnen.

Nu maakt de gemeente bekend om gebieden in de omgeving opnieuw in te richten. Het gaat onder meer om een locatie rond Lunet II en de groenstrook tussen sportpark Koningsweg en de trambaan. Er komt onder meer extra groen, waaronder inheemse planten en struiken zoals grauwe wilg, boswilg, sleedoorn, meidoorn, hondsroos, gewone vlier en gele kornoelje. “Daarnaast plaatsen we nestkasten voor marterachtigen en zullen we minder vaak maaien om de gebieden wat natuurlijker te maken”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden. Deze werkzaamheden starten in de tweede week van augustus.

Paardenweide

In de loop van 2026 wordt de Paardenweide, een stuk grond bij de Rijndijk, ingericht als ecologisch leefgebied. “Hier komen naast struiken en planten ook waterpoelen, zandhopen, houtwallen en broeihopen. Daar kunnen kleine marterachtigen, konijnen, ringslangen en zangvogels goed schuilen en jagen.”

Voordat dit kan gebeuren wordt de grond gesaneerd. Deze werkzaamheden starten dit najaar en duren ongeveer twee maanden. “Daarna kunnen we het gebied gaan inrichten en beplanten.”

Faunapassage

De groene locaties moeten nieuwe leefruimtes worden voor de dieren, waaronder voor de konijnen, slangen en marterachtigen die nog in het gebied Tussen de Rails leven. “Via faunapassages onder het spoor kunnen dieren verhuizen naar de nieuwe gebieden als de bouw begint.”