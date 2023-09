Plan om opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen te openen aan Biltstraat in Utrecht

Er moet een opvang komen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Biltstraat in Utrecht. Dat is het plan van Nidos, de organisatie die deze opvangplekken in Nederland regelt. De instelling heeft een vergunning aangevraagd om de woongroep te huisvesten op nummer 101C in de straat.

In de opvangplek moet ruimte komen voor maximaal achttien jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. Nidos heeft een vergunning aangevraagd voor de verbouwing en om het gebouw te mogen gebruiken als opvanglocatie. Volgens de vergunningsaanvraag gaat het om een tijdelijke opvangplek voor de duur van maximaal tien jaar.

Begeleiding

Op de locatie zal 24 uur per dag begeleiding aanwezig zijn. Er wordt geholpen met het huishouden, koken, financiën, onderwijs en dagbesteding. Het doel is dat de jongeren een eigen netwerk opbouwen en op termijn zelfstandig gaan wonen, aldus de gemeente Utrecht.

De gemeente schrijft verder: “Utrecht wil bijdragen aan een veilige en menswaardige opvang van (minderjarige) vluchtelingen. De opvang, begeleiding en voogdij van minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning valt onder de verantwoordelijkheid van Nidos. Zij zijn in het hele land op zoek naar passende opvangplekken voor deze jongeren. In Utrecht streven we ernaar deze jeugdigen een zo stabiel mogelijke plek te bieden. Op deze veilige plekken kunnen zij hun toekomst gaan vormgeven en deelnemen aan scholing, werk en of sport.”