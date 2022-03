Plan om oud-hoofdkantoor GroenLinks aan de Oudegracht in Utrecht om te bouwen naar 16 appartementen

Het gebouw aan de Oudegracht waar het hoofdkantoor van GroenLinks zat, wordt omgebouwd naar zestien appartementen. Dat is althans het plan van de nieuwe eigenaar die het pand in 2020 van de partij kocht voor 3.127.000 euro. GroenLinks had het gebouw in Utrecht in 2011 gekocht voor zo’n 2 miljoen euro.

Het gebouw aan de Oudegracht 312 is een Rijksmonument en was afgelopen jaren in gebruik als kantoor. Op dit moment zitten er tijdelijke huurders in. GroenLinks besloot in 2019 om het pand te gaan verlaten en de locatie te koop te zetten, wat vervolgens een jaar later gebeurde. De politieke partij verhuisde vervolgens naar de Sint Jacobsstraat in Utrecht.

De koper, het Utrechtse bedrijf Vintage Vastgoed, heeft nu plannen ingediend bij de gemeente Utrecht waarmee het gebouw getransformeerd gaat worden naar zestien appartementen. Volgens de huidige plannen variëren de appartementen in grootte tussen de 28 en 84 vierkante meter. De vergunningsaanvraag is ingediend in december 2021, maar de beslistermijn is door de gemeente Utrecht deze maand verlengd, waardoor een besluit op de plannen nog enkele weken kan duren.

