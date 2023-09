Plan om proef met evenementenplein bij Hoog Catharijne in Utrecht met twee jaar te verlengen; raadspartijen opnieuw kritisch

De gemeente Utrecht gaat de proef met de evenementenplek op het plein onder het bollendak met twee jaar verlengen. Er was in 2019 veel te doen over het plan om een deel van het plein tot 2070 in erfpacht te geven aan Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne. Vervolgens werd besloten om eerst een proefperiode te houden, maar door de coronamaatregelen zijn er volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) te weinig evenementen geweest om een goede evaluatie te kunnen houden. Verschillende gemeenteraadspartijen zijn nu opnieuw kritisch.

Op het Stationsplein is onder het bollendak een stuk van 120 vierkante meter waar evenementen kunnen worden gehouden. Deze evenementenplek is een stuk groter geworden dan gedacht, omdat de oorspronkelijke plannen anders uitpakten. In 2008 is afgesproken dat het evenementengedeelte van het plein tot 2070 in erfpacht wordt uitgegeven aan Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne. Met die constructie blijft de gemeente wel eigenaar van het plein, maar hoeft Klépierre bijvoorbeeld geen andere commerciële huurders toe te staan.

Veel politieke partijen uitten in 2019 hun bedenkingen over de gemaakte afspraken. De regeling zou voor een te lange tijd zijn en er waren twijfels over de beperkingen voor andere commerciële partijen om het plein te kunnen gebruiken. De gemeente is vervolgens met Klépierre in gesprek gegaan, maar de eigenaar van Hoog Catharijne was niet van plan om iets aan de eerdere gemaakte afspraken te veranderen.

Het college van burgemeester en wethouders vond het echter wel wenselijk om meer inzicht te krijgen in wat de consequenties zijn van het gebruik van het Stationsplein als evenementenplek. Ook wilde het college ervaring opdoen met de voorwaarden en exploitatiemogelijkheden van het plein.

Goede evaluatie

Met Klépierre is in 2019 afgesproken om een proefperiode van drie jaar aan te gaan, die vervolgens geëvalueerd wordt met een beheergroep, waar bewoners, winkeliers, Klépierre en de gemeente in zitten. Door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren zijn er niet veel evenementen geweest, waardoor een goede evaluatie volgens het college niet mogelijk was. De proef werd daarom al eens met een jaar verlengd.

Door het voortduren van de maatregelen en de ‘na-effecten’ ervan, zijn er nog altijd ‘te weinig activiteiten geweest en is deze verlenging niet voldoende gebleken om een gedegen evaluatie uit te kunnen voeren’. De gemeente wil daarom de huurovereenkomst nog eens met twee jaar te verlengen, tot 30 september 2025. De Utrechtse fracties van ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en Utrecht Solidair zijn echter opnieuw kritisch over de beslissing van het college en willen opheldering.

Vragen

De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de verlenging. Ze willen onder meer weten waarom het niet mogelijk is om de activiteiten die wél hebben plaatsgevonden te evalueren en vragen zich af waarom de huurovereenkomst gelijk met twee jaar verlengd is, in plaats van met bijvoorbeeld een jaar, zonder dat er geëvalueerd is. Daarnaast willen ze meer duidelijkheid over wat voor soort evenementen er in de toekomst op het plein gaan plaatsvinden. De fracties willen tot slot weten of het college van de verlenging van de proefperiode een raadsbesluit wil maken, zodat de gemeenteraad erover kan beslissen.