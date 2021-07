Plan voor dronefoto met 100 naakte mensen in centrum van Utrecht

Er wordt gewerkt aan een plan om honderd mensen naakt in de binnenstad van Utrecht te krijgen voor een dronefoto. Het klinkt misschien wat gek maar onder meer de Amerikaanse kunstenaar Spencer Tunick is er heel bekend mee geworden. Tom Durden is de projectleider voor de shoot in Utrecht en heeft al vaker dit soort beelden gemaakt.

Tom en zijn mede-initiatiefnemers willen tijdens een zonsopkomst in totaal honderd naakte mensen ergens in het centrum van Utrecht hebben om vanuit de lucht, met een drone, een foto te maken. Tom vertelt: “Als je een naakt persoon fotografeert is het gewoon een naakt persoon, maar als je een hele groep fotografeert is het meer een vorm van landschapsfotografie.”

Hij heeft als model zelf ook een keer meegedaan aan een fotoproject van Spencer Tunick. “Dat was een hele belevenis. Normaal loop je natuurlijk niet naakt door de binnenstad, maar tijdens zo’n fotoproject kan het wel een keer en dan met een hele groep mensen.”

Waar de foto precies gemaakt moet worden is nog niet bekend, op de website staat geschreven: “Bijvoorbeeld een lange slinger mensen naast de nieuwe Singel, of contouren op de plek waar de Domkerk ooit was verbonden met de Domtoren, of langs de werven van Utrecht of gewoon in een van de mooie parken.”

‘Epische foto’

Verder staat geschreven: “En wie wil er nou niet een keer naakt op de eeuwenoude steentjes liggen en samen met 100 anderen een epische foto maken? En we verwachten ook natuurlijk wereldwijde exposure van de resulterende foto’s die laten zien hoe mooi Utrecht is vanuit de lucht. En we denken dat zelfacceptatie van het eigen lichaam en body positivity mooie bijeffecten zijn.”

Op dit moment wordt het project opgezet, zo wordt de financiering geregeld en zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar een horecaondernemer in de binnenstad die voor warme dranken kan zorgen. Als alles rond is moet de gemeente ook nog toestemming verlenen.