Meer groen, minder parkeerplaatsen en waterdoorlatende bestrating moeten Rotsoord in Utrecht aantrekkelijker maken en beter beschermen tegen oververhitting op warme dagen. Dat staat in het plan dat deze week definitief is geworden.

Het nieuwe ontwerp voor Rotsoord werd in januari al gepresenteerd. Het ging toen om een concept waar omwonenden en ondernemers op mochten reageren. De gemeente heeft het plan nu vastgesteld.

Het oude industriegebied Rotsoord langs de Vaartsche Rijn is al niet meer te vergelijken met de huidige situatie. De industrie heeft plaatsgemaakt voor studenten en starters, horeca en creatieve bedrijvigheid. Klaar is het gebied, dat ongeveer loopt van station Vaartsche Rijn tot de Diamantweg, nog niet.

Uitloper van de binnenstad

“De plannen passen in de ambitie van de gemeente dat Rotsoord als creatieve en culturele hotspot steeds meer een uitloper van de binnenstad wordt”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Het oude industrieterrein is veranderd in een aantrekkelijk gebied om te werken, wonen en straks om weer uit te gaan. Een aanwinst voor de stad, mede dankzij de inzet van veel betrokken inwoners uit de buurt.”

De plannen voor de openbare ruimte moeten Rotsoord aantrekkelijker maken en tevens meer klimaatbestendig maken, onder meer met extra bomen en drijvend groen aan de kade van de Vaartsche Rijn. Parkeerplaatsen krijgen waterdoorlatende verharding. Bij De Trip komt een grote wadi, dit is een plek waar normaal groen te vinden is maar waar het regenwater zich verzameld na een plensbui en rustig in de bodem kan zakken.

Hotel Moxy



Dertig openbare parkeerplaatsen verdwijnen, later volgen mogelijk nog dertig plekken. Op de route Helling-Heuveloord-Rotsoord worden parkeerplaatsen en fietsenrekken weggehaald om plaats te maken voor groen en waar mogelijk wadi’s voor waterinfiltratie. In overleg met de ondernemers wordt bekeken hoe de bevoorrading georganiseerd kan worden.

De opzet is om de herinrichting gefaseerd uit te voeren. Plan is om te starten met de Helling, tussen de Baden Powellweg en de Briljantlaan, zodat deze straat klaar is als hotel Moxy opent. Van de dertig op te heffen parkeerplaatsen, bevinden negentien zich in dit gedeelte. Op onderdelen wordt het ontwerp verder uitgewerkt met bewoners en ondernemers.

Er is overigens nog niet voldoende geld beschikbaar voor de hele herinrichting, daar moet de gemeente de komende tijd budget voor beschikbaar maken.