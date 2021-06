Plan voor miljardeninvestering in woningbouw en ov in onder meer Utrecht; nog 20 miljard van Rijk nodig

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, een coalitie van overheden, gebiedsontwikkelaars, investeerders en andere woningbouwexperts, klopt bij het Rijk aan voor een investering van 20 miljard euro. Dit geld moet besteed worden aan woningbouw en openbaar vervoer in veertien Nederlandse gebieden, waaronder in Utrecht.

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing heeft dinsdag het plan gepresenteerd waarin onder meer is te lezen dat de veertien gebieden geschikt moeten worden gemaakt voor de bouw van 450.000 woningen. Daarvoor moet de bereikbaarheid van die gebieden worden verbeterd door te investeren in het openbaar vervoer.

Een publiek/private samenwerking wil tot 2040 142 miljard euro investeren. 109 miljard euro komt van private organisaties en de 13 miljard euro aan publieke investeringen zou al gedekt zijn. Voor de overige 20 miljard euro wordt nu aangeklopt bij het Rijk.

Kern

“De kern van dit financieel onderbouwde voorstel is dat met een rijksbijdrage van ongeveer één miljard euro per jaar er niet alleen 450.000 woningen bijkomen maar er ook een schaalsprong op het gebied van openbaar vervoer wordt gerealiseerd”, is te lezen in het persbericht van Forum voor Stedelijke Vernieuwing.

Net als de andere drie grote steden ondersteunt Utrecht het manifest. “Samen met de provincies en andere partners pleiten wij al langer voor een forse investering in het ov-netwerk van Utrecht”, aldus wethouder Klaas Verschuure. “Alleen dan kunnen we de woningen bouwen die de komende jaren hard nodig zijn in onze regio, en een duurzame leef- en werkomgeving voor onze inwoners bevorderen. Ook in Den Haag lijkt nu ‘het kwartje’ gevallen te zijn dat miljarden nodig zijn om de woningbouw vlot te trekken.”

Ondergronds

Eerder werd al bekend dat er in Utrecht twee nieuwe tramlijnen en een volwaardig treinstation Lunetten-Koningsweg op het wensenlijstje staan. Eerder werd ook al een aanvraag bij het Rijk gedaan van 2,1 miljard euro voor het OV van de toekomst. Dit was echter zonder succes.

Later werd ook duidelijk dat Utrecht samen met de provincie en omliggende gemeenten onderzoek laat doen naar de mogelijkheid van ondergrond openbaar vervoer in de regio.