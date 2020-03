Plan voor nieuwbouw in Heycopstraat voorgelegd aan de Utrechtse raad

Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van 416 woningen aan de Heycopstraat in Dichterswijk wordt binnenkort voorgelegd aan de raad. Als de raad dit voorjaar instemt, kan de bouw van de woningen deze zomer starten.

De woningen komen op de plek van soepfabriek Intertaste. Het project is een van de laatste delen van de nieuwbouw in de wijk Parkhaven.

In de Heycopstraat komen 83 woningen in de sociale huursector en 333 woningen in de vrije huursector. 68 van die woningen vallen in de categorie middenhuur. De huurprijs voor die huizen is 750 en 950 euro per maand. Mensen die een sociale huurwoning verlaten en een middenhuurwoning willen huren, krijgen voorrang.

Groen

Oorspronkelijk zou een brede laan in de wijk Parkhaven komen. Eerder werd al duidelijk dat een brede laan niet doorgaat. In plaats daarvan wordt groen aangelegd, waardoor de laan samen met het Ringpark een plek wordt voor spelen, sport en recreatie.

Wethouder Klaas Verschuure is blij met de plannen. “Met woningen in alle prijscategorieën is het bovendien geschikt voor een diverse doelgroep. De ruimte voor spelen, sporten en groen zorgt ervoor dat je hier prettig kunt wonen midden in de stad; een mooi voorbeeld van gezond stedelijk leven”, zegt hij.