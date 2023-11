Plan voor tunnel bij Boorstraat in Utrecht wordt verder uitgewerkt; kostenplaatje stijgt naar 40 miljoen euro

De gemeente Utrecht gaat verder met het plan om een tunnel te maken onder de sporen door tussen de Boorstraat en de nieuwe woonwijk Wisselspoor. Het kostenplaatje is wel flink gestegen, de schatting is nu zo’n 40 miljoen euro. Daar betalen zowel het Rijk en de gemeente als de NS aan mee.

Het spoortracé in Utrecht kan een flinke barrière zijn, terwijl huidige fietspaden al veel gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente onderzocht wat een goede optie zou zijn voor een tunnel onder de sporen door bij de Boorstraat. Daar wordt nu de volgende stap in gezet.

De tunnel moet onderdeel worden van de snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam, maar ook zorgen voor een ontsluiting van de wijk Wisselspoor en in mindere mate Cartesius. Volgens berekeningen zullen er dagelijks 5000 fietsers gebruik van maken, die anders voornamelijk over de Amsterdamsestraatweg zullen rijden.

Kosten

Hoewel men er eerst vanuit ging dat de kosten zo’n 21 miljoen euro zouden zijn, is dat nu bijgesteld naar 40 miljoen euro. Ook zal de eventuele bouw van de tunnel de nodige overlast veroorzaken en moet er een speeltuin verplaatst worden. Het Rijk betaalt wel 13,65 miljoen euro mee en de NS zo’n 1,7 miljoen euro.

De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met bewoners over het plan en worden de eerste ontwerpen verder uitgewerkt. Als het allemaal doorgaat kan de bouw van de tunnel op zijn vroegst in 2028 van start gaan.