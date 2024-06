Plandeldagen staan weer voor de deur; Utrecht gaat vier dagen opruimen

Opruimen, niet iedereen vindt het even leuk maar tijdens de Plandeldagen in Utrecht wordt het toch een feestje. Vanaf donderdag 27 juni tot zondag 30 juni gaan honderden inwoners de straat op om op te ruimen. Ook is er een uitgebreid randprogramma.

Plandelen, een samenvoeging van wandelen en plastic rapen, is ondertussen een begrip geworden in Utrecht. Plandelman Anton Damen roept inwoners op om later deze week de eigen straat op te gaan om op te ruimen.

Ook op het programma

Naast het actief opruimen is er ook een programma. Zo kan iedereen gratis bij Kinepolis Jaarbeurs naar een van de speciaal voor de Plandeldagen geprogrammeerde films. Voor de junior-opruimhelden keert Disney’s WALL-E eenmalig terug op het grote witte doek. Daarnaast staat de documentaire Bigger than us op het programma.

Marije Lieuwens, initiator van diverse muurschilderingen en bedenker van de Peace Now-poster, organiseert een streetart-plandeling rond een van haar projecten. De Jacobikerk brengt buurtbewoners en dak- en thuislozen samen voor een plandelrondje rond de kerk en een gezamenlijke maaltijd.

In de binnenstad leidt Zero Waste Utrecht een speciale Zero Waste Plandeling langs verpakkingsvrije winkels. Op Kanaleneiland onthult de Wastebar (poffertjes in ruil voor zwerfafval) hun nieuwste aanwinst: een poffertjes tuktuk en leidt Hans-Peter Lassche historische rondwandelingen.