Plandelend in het donker door Utrecht om Sint Maarten plastic op te rapen: ‘Het is een soort schatzoeken’

Bewapend met belichte prikstokken liep er donderdagavond een groep kinderen en ouders al ‘plandelend’ rondom het Van Lieflandpark in Tuindorp. In het kader van de klimaatweek waren zij op pad om restafval, van onder meer Sint Maarten, op te rapen.

“Plandelen is een zelfbedacht werkwoord”, vertelt plandelman Anton Damen enthousiast. Het staat voor wandelen én plastic rapen. “Ga je mee plandelen? klinkt toch veel gezelliger dan wanneer iemand vraagt: ‘Ga je mee zwerfafval oprapen?’”

Al sinds 2018 probeert Anton op deze manier de Utrechtse straten een stukje schoner te houden. “Toen begon ik met zo’n drie stukjes afval per dag. Dat is inmiddels verschrikkelijk uit de hand gelopen.” Zijn plandelcarrière begon in Lunetten, waar hij heuse plandelgroepen bij elkaar wist te brengen. “Plandelen werkt gewoon verslavend. Het is een soort schatzoeken en ik wilde iedereen dat plezier gunnen.”

Inmiddels doen meerdere groepen verspreid door Utrecht mee, waaronder dus ook de groep uit Tuindorp. “Het is helaas nergens in Utrecht zo dat je van de straat kan eten, zelfs in Wittevrouwen niet.”

Snoepwikkeltjes

Donderdagavond was de eerste keer dat er in Utrecht in het donker werd geplandeld. “Maar in het kader van Sint Maarten leek me dat wel passend”, vertelt Anton. De kinderen, en hun ouders, gingen met een belichte afvalraper op zoek naar troepjes. “En we hebben onderweg best wat Sint-Maarten-troepjes gevonden”, vertelt Anton. “Snoepwikkeltjes hebben natuurlijk ook snel de neiging om ergens uit een jas of zak te glippen.”

Alle deelnemers kregen als beloning voor hun opruimactie een bijzonder cadeautje: ‘een blije bij-bloembom’, die de kinderen door de wijk heen kunnen verspreiden. “Daar komen in het voorjaar dan de mooiste inheemse bloemen uit”, aldus Anton. “Zo hebben we niet alleen opgeruimd, maar geven we ook een boost aan de biodiversiteit van de wijk.”

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Magneetvissen

Binnen Utrecht is er één specifieke wijk waar Anton zich de aankomende tijd op wil focussen: Hoograven. “Ik zie dit gebied ‘vertroepelen’.” Hij legt uit dat in dit gebied dubbel werk te vinden is. “Hoograven heeft veel water. Hierdoor ga ik niet alleen aan de slag met rapen, maar ook met magneetvissen.”

Anton laat weten dat hij het leuk zou vinden als meer mensen uit deze wijk mee willen plandelen. “Ik ben nog op zoek naar een groep. In je eentje maak je wel impact, maar met meerderen maak je echt een verschil.”

Foute Kersttruien Plandeling

Op zaterdag 20 december organiseert Anton een speciale ‘plandeling’: de Foute Kersttruien Plandeling, bij Winkelcentrum Lunetten. “Iedereen mag mee plandelen”, zegt hij enthousiast. “Trek je allerlelijkste kersttrui aan of zet een rendierengewei op.”

Aanmelden voor de plandeling kan hier.