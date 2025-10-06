Nieuwe plannen Natuurgebied Zuilen goedgekeurd; wordt in 2027 aangepakt

Natuurgebied Zuilen wordt naar verwachting in de tweede helft van 2027 aangepakt. De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen en het ontwerp. Het gebied wordt onder andere toegankelijker voor bezoekers, de landbouw wordt ‘natuurinclusiever’ ingericht en er komt een sportzone.

De gemeente wil het gebied beter bereikbaar maken vanuit de stad. Zo wordt de Vechtdijk autovrij, wat de veiligheid voor fietsers en voetgangers vergroot. Ook komt er een nieuwe oversteek over de Franciscusdreef, langs de weg komen ook nieuwe parkeerplekken. Daarnaast plaatst de gemeente nieuwe ingangen met bankjes en informatieborden over de geschiedenis van het gebied.

Wat betreft recreatie wordt wandelen en hardlopen straks mogelijk langs nieuwe, gemarkeerde routes. Ook worden drie aanlegsteigers voor kano’s langs de Vecht geplaatst. De gemeente wil het Slingerbos-Manitobabos behouden als rustgebied en stelt een nieuwe wandelroute voor rondom tuindersvereniging Ons Genot. In het ontwerp is ook een sportzone opgenomen bij de Manitobadreef, die wordt ingericht als fietsstraat.

Verder komen in het gebied meer bomen en hagen en worden de akkers kleurrijker. De gemeente benadrukt dat de stilte, rust, de vergezichten en het uitzicht op het slot blijven. Ook de koeien in de wei blijven staan, net als de ooievaars, hazen en kievieten. Wel wordt de landbouw natuurinclusiever ingericht, door minder mest te gebruiken en meer bloemen en kruiden op de akkers te laten groeien. Ook wordt een plukbos met onder andere fruitbomen en bessenstruiken aangelegd.

Linda Voortman, wethouder Groen: “We hebben bij de uitwerking van de plannen zoveel mogelijk oog proberen te houden voor wat Natuurgebied Zuilen nu al is: een plek waar Utrechters graag komen. Rust en natuur zijn daarbij belangrijke elementen. Naast dat we het gebied beter toegankelijk maken en cultuurhistorie terug in het gebied brengen, komt er een nieuwe balans tussen landbouw en natuur. Door meer verschillende soorten bomen, bloemen, planten, insecten en andere dieren de ruimte te geven, en ook door de landbouw natuurinclusief te maken.”

Langdurig proces

Nieuwe plannen voor Natuurgebied Zuilen houdt de gemeente en de bewoners al een aantal jaar bezig. In 2022 werd een eerste visie op het gebied gepubliceerd, maar die stuitte op veel kritiek van omwonenden. Een veelgehoorde reactie was dat de voorgestelde veranderingen het gebied niet ten goede zouden komen. De gemeente besloot daarop een nieuw plan te ontwikkelen, waarbij meer bewoners actief betrokken werden. In mei 2024 lag opnieuw een plan klaar, die vier maanden later werd goedgekeurd door de gemeenteraad en diende als startpunt voor verdere uitwerking.

Dit voorjaar leverden nog zo’n 2.000 betrokkenen input bij de gemeente, wat heeft geleid tot het huidige ontwerp. Ook ‘met de boer in het gebied’ zijn volgens de gemeente langdurige afspraken zijn gemaakt. Zijn rol wordt verbreedt van pachter naar gebiedspartner.

Planning

De voorbereidingen voor de uitvoering starten in 2026. Op dinsdagavond 14 oktober worden bewoners bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst in de loods van Fort aan de Klop.