Plannen ontwikkeling Jaarbeursgebied in Utrecht moeten terug naar de tekentafel

Het zogenoemde Masterplan dat de Jaarbeurs eind 2019 heeft gepresenteerd voor het toekomstige beurscentrum in Utrecht moet terug naar de tekentafel. Onder andere de gevolgen die het coronavirus heeft gehad voor de financiële situatie van het bedrijf hebben roet in het eten gegooid.

In december 2019 presenteerde de Jaarbeurs het toekomstige ontwerp voor het gebied. Er zou een nieuwe wijk komen met beurshallen, kantoren, woningen, horeca en een stadspark. Ook lagen er plannen voor een theater- en concertzaal en een hotel. In 2019 werd gezegd dat in 2023 de bouw zou beginnen.

Nu blijkt dat de plannen gewijzigd moeten worden. De gemeente schrijft in een brief aan de raad dat de Jaarbeurs in de loop van het proces heeft moeten vaststellen dat de business case voor de realisatie van het Masterplan op dit moment niet sluitend is.

Corona

Eén van de redenen daarvoor zijn de gevolgen van de coronamaatregelen. “De beperkingen als gevolgen daarvan hebben Jaarbeurs hard geraakt […]. COVID-19 heeft ertoe geleid dat 2020 en 2021 fors verlieslatend zijn en dat de liquide middelen die bestemd waren voor inbreng bij de nieuwbouwplannen deels gebruikt zijn voor het dekken van de COVID-19 verliezen”, is te lezen in een brief van de Jaarbeurs.

Een andere reden die het bedrijf noemt is dat de ontwikkeling minder op lijkt te brengen dat verwacht. “De opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling zijn nodig voor de financiering van de nieuwbouwplannen.” De Jaarbeurs zegt tot slot dat het bedrijf stevig vasthoudt aan de ambitie om het Masterplan te verwezenlijken.

Herzien

De gemeente en de Jaarbeurs gaan nu opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn. “De ambities en kansen van deze gebiedsontwikkeling zijn voor Jaarbeurs, maar ook voor de stad, dermate, dat we hierbij samen met Jaarbeurs willen zoeken naar mogelijkheden om de plannen tot ontwikkeling te brengen”, is te lezen in de raadsbrief.