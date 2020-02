Plannen voor 2100 extra laadpalen voor elektrische auto’s in Utrecht

De komende jaren moeten er ruim 2100 laadpalen voor elektrische auto’s in de stad bijkomen. Met de 500 laadpalen die Utrecht nu al heeft komt het totaal op 2600 in het jaar 2025. Dat laat de gemeente weten op vragen van de VVD.

Er wordt steeds meer elektrisch gereden, en daarom moeten er ook steeds meer laadpalen komen. Reden voor de lokale VVD om bij de gemeente te vragen wat de plannen zijn.

Er zijn prognoses opgesteld voor het aantal laadpunten per buurt in Utrecht tot 2025. Daaruit blijkt dat er zo’n 2100 laadpalen bij moeten komen. Het aantal is per wijk wel verschillend. Zo moeten er in de wijk Oost 433 nieuwe laadpalen komen en in de wijk West maar 203, de binnenstad heeft met 71 het laagste aantal.

De aantallen zijn gebaseerd op een rekensom waarbij gekeken is hoeveel vervoerskilometers per buurt gemaakt worden en het verwachte percentage elektrische auto’s.

Elke buurt

Of er uiteindelijk zoveel laadpalen geplaatst worden is afhankelijk van de daadwerkelijke groei van de vraag naar publiek laden. Als automobilisten uiteindelijk meer op het werk, buiten de openbare ruimte of op snelladers gaan laden dan zijn er minder publieke laadpalen nodig.

De gemeente laat weten dat de bezettingsgraad van de bestaande laadpalen leidend is voor uitbereiding van het netwerk. Volgens het plan moet een automobilist in elke subbuurt van Utrecht een vrije laadpaal kunnen vinden.

Weten hoeveel laadpalen er in jouw buurt gepland zijn? Bekijk het hier.