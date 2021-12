Plannen voor bebouwing bij Jutfaseweg: veertig woningen, openbaar groen en monument in ere hersteld

Bij de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg in Utrecht komen straks ruim veertig woningen, kantoorruimte en openbaar groen. De gemeente heeft de bouwenvelop vastgesteld, waardoor het bestemmingsplan kan worden gemaakt.

Aan de Jutfaseweg, nabij de Socrateslaan, is een terrein met onder meer een garagebedrijf en een kringloopwinkel. Dit wordt straks allemaal gesloopt om ruimte te maken voor 35 koopwoningen.

Daarnaast staat er een voormalige tegelfabriek in het gebied dat een monumentale status heeft. De eigenaar gaat dit pand renoveren en wil er vervolgens kantoorruimte, zes onzelfstandige woningen en twee zelfstandige woningen in bouwen. Momenteel zijn er twaalf onzelfstandige woningen in het monumentale pand.

Betaalbare koop

Van de koopwoningen valt minimaal 55 procent is de middencategorie, ook wel ‘betaalbare koop’ genoemd. Dit betekent dat mensen met een middeninkomen voorrang krijgen bij de aankoop. Om investeerders buiten de deur te houden wordt een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding opgenomen in de koopcontracten.

In de nieuwe plannen komt de oude tegelfabriek vrij te staan van de omliggende bebouwing. Hiermee wordt volgens de gemeente ‘meer recht’ gedaan aan de monumentale status. Parkeerplaatsen voor bewoners wordt op het eigen terrein aangelegd en deel wordt openbaar groen.

Bestemmingsplan

“Door de realisatie van dit groene gebied worden er mogelijkheden gecreëerd voor sport, spel en beweging. Tevens komen er hierdoor mogelijkheden voor ontmoeting tussen bewoners”, schrijft het college.

Nu de bouwenvelop is vastgesteld wordt het bestemmingsplan uitgewerkt. Dit wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.