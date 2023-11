Plannen voor ‘comfortabele’ fietsroute door Zuilen waaronder Sweder van Zuylenweg

Vanwege de vervanging van het warmtenet in een deel van Utrecht, worden de Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat in Zuilen opnieuw ingericht. Deze straten zijn onderdeel van een fietsroute en moeten dat straks ook uitstralen. Daarnaast worden er nog een aantal zaken aangepakt.

Energiemaatschappij Eneco moet de leidingen van het warmtenet, dat tussen de warmtecentrale op het Werkspoorkwartier naar de warmtecentrale in Overvecht loopt, snel vervangen. De huidige buizen lekken en als het bedrijf de warmtelevering wil garanderen moet het net voor de winter van 2025 worden vervangen.

In 2021 is het traject dat de leidingen onder de grond afleggen gekozen. De buizen lopen onder de Gietijzerstraat, Walserijstraat, Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg, Adriaan van Bergenstraat, langs de Vecht en Einsteindreef.

Plannen

In 2022 heeft Eneco de plannen verder uitgewerkt en begin 2023 startte het bedrijf met de eerste fase van de aanleg van de nieuwe leiding onder het Werkspoorkwartier. Rond dezelfde periode besloot de gemeente om de verkeersveiligheid op met name de Sweder van Zuylenweg, maar ook op aansluitende straten te verbeteren. In 2021 lieten omwonenden van de Sweder van Zuylenweg al weten dat ze de verkeerssituatie onveilig vonden. De gemeente zei destijds tijdelijke maatregelen te nemen.

In de plannen die nu bekend zijn gemaakt is te lezen dat de Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat een hoofdfietsroute moeten worden, en een ‘belangrijke schakel’ vormen in de verbinding tussen Overvecht en Werkspoor. Daarom moet de maximumsnelheid worden teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur en de straten worden ingericht zoals bijvoorbeeld de Wittevrouwensingel.

Dit betekent dat er in het midden een strook is van 2,5 meter breed voor auto’s en aan weerszijden een fietsstrook van 2 meter breed. “Alle straten dienen hetzelfde profiel te hebben waardoor de vindbaarheid van de route en het verwachtingspatroon voor de automobilist gelijk zijn”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Parkeren

Om het zicht vanuit de zijstraten te verbeteren worden er op de Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat parkeerplaatsen weggehaald. “De parkeerdruk in omliggende straten is hoog en geeft bewoners overlast. Voorlopig worden alleen parkeerplaatsen opgeheven waarbij dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.” Ook komen er meer drempels en zebrapaden.

De bomen die momenteel langs de Sweder van Zuylenweg staan kunnen volgens de gemeente vanwege de complexiteit van de werkzaamheden van Eneco niet bespaard blijven. Uiteindelijk komen er langs de weg meer bomen terug, ook aan de zijde waar nu nog geen bomen staan.

In 2024 gaat Eneco aan de slag in onder meer de Sweder van Zuylenweg en Adriaan van Bergenstraat. In 2025 worden de leidingen langs de Vecht en de Einsteindreef aangelegd. Het geheel moet in oktober 2025 operationeel zijn. Van 27 november tot en met 22 december kunnen mensen reageren op de bovenstaande plannen. Na inspraak wordt een definitief ontwerp gemaakt.