Plannen voor Demkapark in Utrecht op losse schroeven; gebied wordt tot ten minste 2030 niet aangepakt

Het plan om op de Demkapunt in Utrecht een park aan te leggen, staat op losse schroeven. De kosten voor het schoonmaken van de grond blijken erg hoog te zijn. Bovendien wil de gemeente het gebied pas aanpakken nadat Rijkswaterstaat de bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal heeft verbreed. Deze werkzaamheden worden naar verwachting pas in 2030 afgerond.

In 2022 liet de gemeente Utrecht weten een stuk grond van 2.000 vierkante meter te hebben gekocht van de voormalige Demka-staalfabriek. Het idee was dat hier een park aangelegd zou worden met onder meer een fietspad. In 2023 werden asbest en nikkel in de grond aangetroffen.

Voor nu vormt dat geen gevaar, maar als het gebied opnieuw wordt ingericht moet de grond worden schoongemaakt. “Er is onderzocht wat de kosten zijn voor het schoonmaken van deze grond. Deze blijken hoog te zijn terwijl het budget beperkt is”, schrijft de gemeente nu. “Door de hoge kosten is besloten om toch niet nu al van de Demkapunt een klein park te maken.”

Daarnaast gaat Rijkswaterstaat de bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal, die ter hoogte van de Demkapunt ligt, verbreden. Dit moet worden gedaan om de bocht veiliger te maken voor de scheepvaart. Deze werkzaamheden staan van 2027 tot en met 2030 op de agenda.

“Als Rijkswaterstaat klaar is met de werkzaamheden aan het kanaal en de kade, gaat de gemeente verder met de invulling van de gehele Demkabocht, inclusief de Demkapunt”, aldus de gemeente. Hoe die invulling er uit gaat zien, is nog niet bekend.