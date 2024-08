Plannen voor herinrichting Amazonekwartier in Utrechtse wijk Overvecht-Noord ter inzage

Het Amazonekwartier in de Utrechtse wijk Overvecht-Noord gaat op de schop. Het gebied, tussen de Paranadreef en de Japuradreef en tussen Park Vechtzoom en de Carnegiedreef, moet mooier, groener en veiliger worden.

De riolering, voetpaden en wegen in de wijk Overvecht zijn aan vervanging toe en worden daarom vernieuwd. Dat gebeurt verspreid over een aantal jaren, waarbij het Amazonekwartier als eerst aan de beurt is. Omdat het gebied ook behoorlijk versteend is, krijgen bomen weinig kans om er te groeien. Verder zijn sommige speelplekken in de buurt verouderd en geven bewoners aan dat in de straten vaak hard gereden wordt. Allemaal redenen voor de gemeente om het gebied aan te pakken.

Verkeersveiligheid

De herinrichting moet mensen stimuleren om vaker te gaan lopen of te reizen met de fiets, het openbaar vervoer of deelvervoer. Verkeers- en parkeerruimte wordt daarom anders ingericht en op de wegen in het Amazonekwartier geldt straks een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

In bijna alle straten komen drempels en woonstraten worden waar mogelijk ingericht als eenrichtingsstraat. Voetpaden worden in elke straat gescheiden van de weg en voor fietsers komen er fietsstroken op de Amazonedreef. Een deel van de Incadreef wordt ingericht als fietsstraat.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt daarnaast de bussluis op de Amazonedreef verwijderd. Aan de busroutes en -haltes verandert niks, die blijven bestaan.

Groen

De herinrichting moet er ook toe leiden dat de buurt beter is voorbereid op de effecten van klimaatverandering, zoals zware buien en hitte. Dat gebeurt met de aanleg van een gescheiden riool, met een aparte buis voor regenwater, maar ook met aanpassingen aan het groen.

De buurt wordt groener, minder versteend en er komen minder parkeerplekken. Bestaande bomen blijven volgens de gemeente zoveel mogelijk behouden. 53 bomen, waarvan de meeste volgens de gemeente een slechte groeiplaats hebben, moeten worden geveld. Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen die op een betere groeiplaats komen te staan. Verder worden er 215 extra bomen geplant, maar ook struiken en heggen. Dat zorgt er ook voor dat dieren meer leefruimte hebben.

Speelplaatsen

De gemeente wil het Amazonekwartier tot slot een fijnere plek maken om te verblijven. Daarom worden verouderde speelplaatsen opgeknapt, nieuwe speelplaatsen aangelegd en sportlocaties bijgebouwd. Ook komen er nieuwe wandelroutes in de buurt.

De plannen liggen tot 7 oktober ter inzage en omwonenden kunnen tot die tijd laten horen wat ze ervan vinden. Op woensdag 18 september is er een inloopavond bij ZIMIHC Theater Stefanus. Bewoners kunnen daar het ontwerp bekijken en in gesprek gaan met deskundigen. De gemeente hoopt het plan begin volgend jaar definitief te maken, zodat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt. De verwachting is dat de werkzaamheden tussen 2027 en 2029 worden uitgevoerd.