Plannen voor herinrichting Donaudreef in Utrecht aangepast; werkzaamheden beginnen in 2025

De gemeente Utrecht heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Donaudreef in Overvecht vastgesteld. De Donaudreef wordt versmald, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor groen en bomen en de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.

De verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers op de Donaudreef moet worden verbeterd. Daarover heerst nu bezorgdheid en sommige delen worden als onveilig beschouwd door bewoners. De herinrichting is dan ook vooral bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en een groenere leefomgeving te creëren, in de vorm van 1650 vierkante meter aan nieuwe groenvakken.

De gemeente had al een plan voor de herinrichting. Dat ontwerp is nu aangepast, na overleg met onder meer bewoners en organisaties zoals de Fietsersbond. Zo wordt ‘streetprint’ toegepast in de vorm van asfalt dat eruitziet als klinkerverharding. Ook is opnieuw gekeken naar oversteeklocaties, het opnieuw plaatsen van drempels en het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes. Daarnaast worden enkele parkeerplaatsen verplaatst om het zicht vanuit zijstraten op de Donaudreef te verbeteren.

De gemeente gaat het ‘voorlopig ontwerp’ nu verder uitwerken tot een definitief ontwerp. De werkzaamheden moeten begin 2025 beginnen. Voor het totale project is iets meer dan 1,5 miljoen euro beschikbaar.