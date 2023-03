Plannen voor herinrichting van de Donaudreef in Utrecht zijn rond; werkzaamheden beginnen in 2024

De plannen voor de herinrichting van de Donaudreef in Overvecht zijn rond. In een raadsbrief laat de gemeente Utrecht weten dat de werkzaamheden naar verwachting in de eerste helft van 2024 zullen starten. In december 2021 maakte de gemeente de eerste plannen voor de herinrichting bekend, die plannen zijn nu verder uitgewerkt.

Om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, wil de gemeente de maximale snelheid verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur, de rijbaan smaller maken, plateaudrempels aanleggen, oversteekmogelijkheden vergroten en twee fietsstroken realiseren. Deze herinrichting moet tevens zorgen voor een betere verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast.

Groen

Daarnaast moet de straat groener en klimaatadaptief worden. Zo worden er 1.600 vierkante meter bomen toegevoegd, die moeten bijdragen aan vermindering van de opwarming van de stad en een aangename fiets- en wandelroute op warme dagen. Ook worden er nieuwe groenvakken verlaagd aangelegd om de infiltratiecapaciteit in de straat te vergroten. Behalve het toevoegen van groen, gaat de gemeente in het vervolgtraject ook nadrukkelijk naar de kwaliteit van het toe te voegen groen kijken.

Parkeervakken

Tot slot laat de gemeente in de raadsbrief weten: “Bestaande en nieuwe parkeervakken voeren wij uit met waterdoorlatende bestrating en een kolk zorgt voor overstort bij piekbuien. Het aantal parkeerplaatsen neemt in dit plan af met acht tot negen plekken. Die vermindering kan in de bestaande parkeercapaciteit in de zijstraten opgevangen worden.”

In de raadsbrief is te lezen dat de omgeving verder wordt betrokken in de volgende ontwerpfase. De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst om het verder uitgewerkte ontwerp te bespreken, voert overleg met betrokken partijen en belanghebbenden en er volgt een inspraakronde. De gemeente verwacht dat de herinrichting van de Donaudreef in de eerste helft van 2024 van start gaat.