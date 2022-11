Plannen voor het Knoopcomplex in Utrecht een stap verder: bouw moet in 2026 starten

De plannen voor het Knoopcomplex in het Stationsgebied van Utrecht zijn een stapje verder. Het stedenbouwkundig plan van De Knoop 2 en 3 is vastgesteld. De volgende stap is dat het bestemmingsplan wordt aangepast en vervolgens kunnen mensen reageren op de plannen. De bouw moet uiteindelijk in 2026 beginnen.

De plannen gaan over het gebied tussen de Croeselaan, de Jaarbeurs en de Rabobank, bij rijkskantoor De Knoop. De gemeente Utrecht maakte in 2013 afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over het gebied. Fase één van die plannen werd in 2018 al opgeleverd en het Rijksvastgoedbedrijf wil nu dus verder met de ontwikkeling van fase 2 en 3, die bestaan uit drie gebouwen. De eerste stappen voor de bouw daarvan zijn nu dus gezet.

De gebouwen in fase 2 worden elk 90 meter hoog. In de torens van de gebouwen komen voornamelijk kantoren voor de rijksoverheid. In fase 3 van De Knoop wordt een gebouw neergezet op de plek waar nu paviljoen The Green House staat. Daarin komen kantoren en 70 tot 105 woningen in het middenhuursegment. Deze toren wordt 75 of 90 meter hoog. The Green House wordt dus afgebroken, maar wordt mogelijk op een nieuwe plaats weer opgebouwd.

Tekst loopt door onder de foto

Het gebied rond het Knoopcomplex moet uiteindelijk een stuk levendiger worden dan nu. Er komen woningen, winkels, horeca, werkruimtes, vergaderzalen en ‘leeftuinen’. In fietsenstalling De Knoop moet plek komen voor in totaal 3.000 fietsparkeerplekken.

2028

Het college heeft het stedenbouwkundig plan nu vastgesteld, waardoor het bestemmingsplan kan worden aangepast. Vervolgens kunnen mensen hun mening geven over de plannen, waarna het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaat. Als die het plan goedkeurt, kan het Rijksvastgoedbedrijf – dat straks de eigenaar is van het Knoopcomplex – op zoek naar een aannemer. De bouw moet in 2026 starten en in 2028 klaar zijn.