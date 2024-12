Plannen voor nieuwbouw op plek van voormalig azc aan Einsteindreef in Utrecht

De plannen voor het voormalige azc aan de Einsteindreef in Utrecht zijn verder uitgewerkt. De eigenaar wil een klein deel van het pand slopen om plaats te maken voor appartementen en het andere deel moet worden verbouwd zodat er plek komt voor woningen, winkels en kantoren.

Op de hoek van de Einsteindreef en Albert Schweitzerdreef staat een kantoorgebouw dat in 2016 tijdelijk werd gebruikt als asielzoekerscentrum en als woonruimte. Begin dit jaar werd de wens al uitgesproken het pand een nieuwe bestemming te geven en die mogelijkheden zijn verder onderzocht.

De eigenaar heeft al een eerste plan gemaakt dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel behelst een verbouwing van een groot deel van het gebouw. Op het onderstaande kaartje is te zien om welk deel het gaat.

Woningen

Het idee is dat er in het midden een verdieping op komt en op beide zijdelen twee verdiepingen. Hierdoor zou er ruimte zijn voor 142 woningen. “Daarvan wordt dan 75 procent sociale huur en 25 procent middeldure huur. Op de begane grond is er ruimte voor kantoren en voorzieningen”, schrijft de gemeente Utrecht.

Het tweede deel van het plan bestaat uit sloop en nieuwbouw. Het idee is dat er vijftig tot zeventig appartementen in het nieuwe gebouw komen. Deze woningen worden dan middeldure en vrije-sector woningen. Ook op deze plek komt ruimte voor voorzieningen en ook komen er parkeerplaatsen voor de bewoners.

Op 8 januari is een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. “Wij horen graag uw mening of ideeën als buurtbewoner of ondernemer in de omgeving.” Voor de zomer van 2025 moet het plan weer verder zijn uitgewerkt.