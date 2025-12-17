Plannen voor twee nieuwe fietsroutes van Utrecht naar Houten en Amersfoort

Er komen waarschijnlijk twee nieuwe doorfietsroutes in Utrecht: van Houten naar Utrecht Centrum en van Amersfoort naar het Utrecht Science Park via Soesterberg en Zeist. De provincie Utrecht heeft onder andere met enkele gemeenten en de Universiteit Utrecht een overeenkomst getekend voor de plannen. De routes worden momenteel verder uitgewerkt.

Doorfietsroutes zijn brede, comfortabele en goed herkenbare fietspaden tussen steden en dorpen. Ze hebben groene F-bordjes, zodat fietsers makkelijk de route kunnen vinden. De paden zijn waar mogelijk verlicht, hebben voorrang bij kruisingen en zitten logisch in elkaar. Zo kunnen fietsers veilig en zonder veel onderbrekingen doorrijden. De routes maken het aantrekkelijk om langere afstanden te fietsen, bijvoorbeeld naar werk, school of een station.

“Als provincie willen we fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Door in te zetten op doorfietsroutes, maken we het voor forenzen, scholieren en recreanten makkelijk om vaker een gezonde keuze te maken en de fiets te pakken. Vooral voor een kort ritje – tot 15 kilometer – geldt: ‘Das zo gefietst!’”, zegt gedeputeerde André van Schien van de provincie Utrecht.

Vier tot zes jaar

Op basis van eerdere projecten verwacht de provincie dat een nieuwe doorfietsroute binnen vier tot zes jaar na de start van de studiefase klaar kan zijn voor gebruik. In de studiefase onderzoekt de provincie samen met onder andere gemeenten, omwonenden en de Fietsersbond welke route het meest geschikt is voor een nieuwe doorfietsverbinding. Varianten worden vergeleken en met wegbeheerders afgestemd. Na overeenstemming starten de voorbereiding en aanleg.

De twee nieuwe doorfietsroutes zijn onderdeel van een breder plan. De provincie is ook bezig met fietsroutes van Houten Castellum naar Culemborg en van Mijdrecht naar Schiphol via Uithoorn.