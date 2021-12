Plannen voor uitbreiding Utrechts voetgangersgebied bekend, gemeenteraad nu aan zet

Het voetgangersgebied in Utrecht moet definitief groter worden, dat is het plan van het gemeentebestuur. Wel zijn fietsers een groter gedeelte van de dag welkom in het gebied dan voorheen. De gemeenteraad gaat de plannen nu beoordelen.

Het voetgangersgebied zoals dat er voor corona was, wordt als het aan het college ligt uitgebreid met de Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade en Rijnkade. Fietsen is daar dan verboden tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Momenteel gaat dat nog in om 10.00 uur.

De Neude, Schoutenstraat, Ganzenmarkt, Korte Minrebroederstraat, Oudkerkhof en een deel van de Annastraat moeten autovrij worden. Die straten vallen ook al onder het tijdelijke voetgangersgebied dat nu geldt.

Tekst loopt door onder plattegrond

Wethouder Lot van Hooijdonk is afgelopen maanden druk geweest met het plan. Een van de doelstellingen is om de regels een stuk duidelijker te maken. “Voorheen waren er eigenlijk twee regimes, dat is heel onduidelijk voor de gebruikers. We willen nu dezelfde regels voor het hele gebied.”

De gemeente is al jaren met betrokkenen in gesprek over de eventuele uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad. In mei 2018 werd het gebied al uitgebreid met onder meer de Vismarkt. Begin juli 2020 kwamen daar nog meer straten bij omdat voetgangers vanwege corona de ruimte moesten hebben om anderhalve meter afstand te houden. Die uitbreiding was van tijdelijke aard, maar zoals bekend blijft de coronacrisis voortduren.

Belangen

Het college probeert naar eigen zeggen met het plan zoveel mogelijk tegemoet te komen aan belangen van bewoners en ondernemers in de binnenstad, die afgelopen weken hebben meegedacht over hoe het voetgangersgebied eruit moet zien. De gemeente kreeg in totaal 200 reactieformulieren binnen, wat soms tegengestelde reacties opleverde. Van Hooijdonk: “We hebben zo veel reacties gehad, en er zijn tegengestelde belangen, iedereen tevreden stellen gaat helaas niet lukken.”

Op dit moment zijn fietsers vanaf 10.00 uur niet meer welkom in het voetgangersgebied. Dat gaat als het aan de gemeente ligt 12.00 uur worden. “Een regenachtige dinsdagochtend is natuurlijk niet hetzelfde als een zonnige zaterdag. Op de momenten dat het in de ochtend al druk is in de binnenstad moeten voetgangers en fietsers wat meer rekening met elkaar houden.” Winkeliers mogen ook tot 12.00 uur bevoorraad worden, dat is een van de redenen dat ook fietsers nog welkom zijn in het gebied. Anders kan het onduidelijkheid opleveren dat bestelbusjes wel welkom zijn, maar fietsers niet.

Tijdelijke uitbreidingen

De tijdelijke corona-uitbreiding geldt voorlopig tot 1 augustus 2022. Als de gemeenteraad begin komend jaar een besluit neemt, moet de nieuwe situatie vanaf 1 juli ingaan. Er gaat dan ook gewerkt worden aan de bebording en andere manieren om de regels zo duidelijk mogelijk te maken.