Plannen watertoren Overvecht te duur; gemeente start vast met herinrichting park

Het park rond de watertoren in de wijk Overvecht gaat binnenkort heringericht worden. Eigenlijk had de verbouwing van de watertoren ook al aanstaande moeten zijn, maar het gebouw is juist een paar maanden geleden weer verkocht nadat de vorige eigenaar de transformatie naar woningen en horeca te duur vond worden.

Er wordt al enkele jaren gesproken over de herontwikkeling van de watertoren en het park dat daarom heen ligt. In 2017 ging de watertoren in de verkoop door Vitens. In 2020 werd bekend dat er plannen lagen van de nieuwe eigenaar voor een transformatie naar vier woningen, maatschappelijke functies en een horecapaviljoen.

Het plan voor de watertoren werd echter te duur en het gebouw werd in december 2023 weer verkocht. Die nieuwe eigenaar heeft volgens de gemeente nog geen definitieve overeenstemming bereikt over een nieuwe invulling voor de watertoren.

Het park

Ondertussen werkte de gemeente wel aan het ontwerp voor het park. Daarbij speelt mee dat Utrecht subsidie heeft gekregen voor de herinrichting van het park, maar dan moet dit wel voor 2025 besteed zijn. Daarom ligt er nu een concept ontwerp waar bewoners op kunnen reageren.

Het park bestaat nu uit grasvelden en losse boomgroepen, dit kan beter aldus de gemeente. Er moet meer, en meer soorten groen worden toegevoegd. Dit moet de biodiversiteit ten goede komen. Ook moet het regenwater beter opgevangen worden.

Er vonden in februari en maart 2024 twee participatiemomenten plaats in het park, waar bezoekers hun reacties gaven op de eerste schetsen voor herinrichting. Daaruit bleek dat mensen op warme dagen graag verkoeling zoeken in het park. Ook is het voetbalveld populair en wordt de hondenweide veel gebruikt. Verder ligt er een wens om scheve en te hoge bankjes recht te zetten, wildplassen te verminderen en kleurrijk groen toe te voegen.

Alle belanghebbenden kunnen van 6 juni tot 18 juli 2024 reageren op de plannen. De gemeente neemt deze reacties mee in het uiteindelijke voorstel. Naar verwachting begint de uitvoering van het voorstel dan begin 2025.