Planning herinrichting Tolsteegbarrière gewijzigd vanwege coronamaatregelen

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de gemeente Utrecht besloten om de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug anders aan te pakken. Zo wordt nu eerst gewerkt op de plek waar anders een terras had gestaan.

De Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug moeten volgens de gemeente aangepakt worden omdat het steeds drukker wordt in het gebied. De plannen voor de herinrichting zijn in september bekendgemaakt. Er komt meer ruimte voor voetgangers, meer plek om de fiets te parkeren en de bushalte gaat verdwijnen.

Gesloten

Het idee was om pas op 31 oktober te beginnen bij de terrassen aan de westzijde van het plein, maar omdat de horeca nu noodgedwongen is gesloten, zijn deze plannen gewijzigd. De werkzaamheden op deze plek zijn op maandag van start gegaan. Dit besluit is genomen in overleg met de horecaondernemers.

De start van de werkzaamheden aan de Wijde Doelen verschuift hierdoor wel naar 9 november. “We begrijpen dat deze verandering en de communicatie erover erg kort dag zijn. […] Wij hopen op uw begrip”, aldus de gemeente Utrecht.

Fases

De werkzaamheden in het hele gebied zijn opgedeeld in vier fases. In de eerste fase is de Oudegracht aangepakt. Dit is tussen 5 en 16 oktober gedaan. Maandag zijn de werkzaamheden aan fase drie gestart. Dit zijn de terrassen. Fase twee is het deel aan de Wijde Doelen en fase vier start op 23 november. Dan worden de Tolsteegbrug en de rijbaan aangepakt.

Het deel van de Oudegracht aan de Tolsteegbarrière blijft gedurende de werkzaamheden aan fase drie nog afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De Twijnstraat en Wijde Doelen blijven wel bereikbaar.